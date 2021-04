Der Handel in der asiatisch-pazifischen Region war dank der soliden Wirtschaftsdaten aus den USA und China sowie den gestrigen neuen Rekordständen an der Wall Street robust. Der Einzelhandelsumsatz in China stieg so stark wie seit 1995 nicht mehr, das Wachstum der Anlageinvestitionen übertraf die Prognosen, während die Industrieproduktion weniger stark stieg als erwartet. Die chinesische Wirtschaft wuchs in den drei Monaten bis März 2021 saisonbereinigt um 0,6% zum Vorquartal (Erwartung: 1,5%). ...

