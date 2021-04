Der R. Stahl Konzern (ISIN: DE000A1PHBB5) wird auch in diesem Jahr keine Dividende an seine Aktionäre ausschütten. Zuletzt wurde im Jahr 2017 (für das Geschäftsjahr 2016) eine Dividende in Höhe von 0,60 Euro je Aktie ausbezahlt. Wie bereits gemeldet, sank der Umsatz im Jahr 2020 um 10,3 Prozent auf 246,5 Mio. Euro (2019: 274,8 Mio. Euro). Das EBITDA vor Sondereinflüssen ...

