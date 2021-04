Wien (www.anleihencheck.de) - Der europäische Primärmarkt setzte gestern seine starke Emissionsaktivität fort und überschritt die Marke von EUR 45 Mrd., was die größte Woche für europäische Anleiheverkäufe seit Mitte März darstellt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Insgesamt hätten elf Emittenten gestern EUR 12,73 Mrd. (Equivalent) in 14 Tranchen gepreist. Zu den neuen Emissionen habe Irland mit einer Anleihe im Volumen von EUR 3,5 Mrd. (20J) mit einem Orderbuch von EUR 35 Mrd. gehört. Royal Schiphol habe Anleihen im Wert von EUR 1 Mrd. mit einer Laufzeit von vier und zwölf Jahren verkauft. Darüber hinaus habe der japanische Online-Händler Rakuten eine Hybridanleihe (PNC6) über EUR 1 Mrd. mit einem Kupon von 4,25% begeben. Etwa zwei Drittel des Emissionsvolumens von EUR 45,45 Mrd. in dieser Woche hätten von SSAs gestammt, die heute einen weiteren Schub erhalten könnten, da die NWB Bank eine 30-jährige Wasseranleihe plane. Auch die Emission von ESG-Anleihen sei nicht ins Stocken gekommen, da Pfleiderer eine EUR 750 Mio. SLB-Doppeltranche bepreist habe. Da noch einige Deals in der Pipeline seien, dürfte der europäische Credit-Primärmarkt diese Woche sehr solide abschließen. Unter anderem werde die Tatra Banka heute ihr erstes grünes Senior Preferred Offering mit einem geplanten Volumen von EUR 300 Mio. und einer Laufzeit von sieben Jahren bepreisen (7NC6, erwartetes Rating: Baa1). ...

