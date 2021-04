Linz (www.anleihencheck.de) - Die Zahlen zur Entwicklung der Verbraucherpreise in Ungarn sind gute Nachrichten für die Ungarische Zentralbank, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die Zentralbank sehe sich in ihrer Prognose bestätigt, dass die Kerninflation zwar im ersten Halbjahr noch ansteigen könnte, in den weiteren Quartalen aber wieder nachgebe. Sie bleibe daher bei ihrer expansiven Geldpolitik, weil die Kerninflation wieder in Richtung Zielwert von 3,00% tendiere. Die aktuelle Ausrichtung spreche für einen weiter festen Kurs des Ungarischen Forint. (16.04.2021/alc/a/a) ...

