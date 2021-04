Die Plug-Power-Aktie musste am gestrigen Donnerstag einen herben Rückschlag hinnehmen. Während eines erneuten starken Kursverfalls hat der Wert eine immens wichtige Marke unterschritten. Die Lage für den Brennstoffzellenhersteller sieht nun dramatisch aus. So sollten Trader jetzt vorgehen.Die Plug-Power-Aktie traf es in dieser Woche wieder mit voller Wucht. Knapp 20 Prozent Minus musste sie seit Montag einstecken. Mitte der Woche machte sich noch die Hoffnung breit, dass der Kurs sich erfolgreich ...

