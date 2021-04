Das Tempo bei den Corona-Impfungen nimmt Fahrt auf. Auch immer mehr Prominente und Politiker werden geimpft. So ist beispielsweise Bundesinnenminister Horst Seehofer nach eigenen Angaben inzwischen gegen das Coronavirus geimpft. Er wurde mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer geimpft.Auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist am Donnerstag gegen das Coronavirus geimpft worden. "Nachdem wir die 100 Millionen Impfungen in der EU überschritten haben, bin ich sehr froh, dass ich heute meine erste ...

