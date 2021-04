MBB: Weiterhin auf der Überholspur

Selbst das Corona-Jahr 2020 war für MBB (WKN: A0ETBQ / ISIN: DE000A0ETBQ4) wieder einmal von Erfolg gekrönt. Die Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Erwerb und das Management von mittelständischen, technologiefokussierten Industrieunternehmen spezialisiert hat, konnte den Umsatz gegenüber 2019 um 16,4 Prozent auf 689,2 Mio. Euro steigern.

Umsatz Jahr für Jahr gestiegen

Mit den neuesten Zahlen zum abgeschlossenen Jahr 2020 knüpft MBB an die sehr erfolgreiche Geschäftsentwicklung der Vorjahre an, in denen die Erlöse Jahr für Jahr gesteigert werden konnten. In den vergangen acht Jahren beispielsweise errechnete sich dabei ein Umsatzwachstum von im Schnitt 15 Prozent pro Jahr.

Das 2020er-Ergebnis fiel sogar noch deutlich besser aus. So legte der bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) 2020 auf Jahressicht um 26,8 Prozent auf 85,7 Mio. Euro zu, womit sich eine EBITDA-Marge von 12,5 Prozent errechnet.

