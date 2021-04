Freiburg (ots) - Seine neue Biografie "Hallo, Herr Kaiser! (https://de.wikipedia.org/wiki/Herr_Kaiser) Das Leben ist wilder als man denkt." könnte kein besserer Regieplan sein. Am Freitag, 7. Mai 2021, 20 Uhr, bringen US-Veranstalter Big Sky Vision LLC, Schauspieler Nick Wilder (https://nick-wilder.com/) (u.a. Doc Sander aus dem "Traumschiff (https://www.zdf.de/filme/das-traumschiff)") und hochkarätige Gäste eine einzigartige Show auf die Filmtheaterbühne in Burg auf Fehmarn. Das aufwändige Streaming-Event verspricht spektakuläre Abendunterhaltung mit Livemusik, Entertainment, Lesungen und Live-Schaltungen rund um den Globus."Die Produktion bringt mich vom Traumschiff zum Raumschiff", berichtet Wilder, der 1994 mit Roland Emmerichs preisgekrönten Science-Fiction Film "Stargate" seinen Durchbruch erlebte und heute in Montana/USA zuhause ist. In Deutschland wurde der ehemalige Weltmeister im Windsurfen auch als Darsteller von "Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer" bekannt (1996-2009). "Mit Hilfe des Hamburger Planetariums (https://www.planetarium-hamburg.de/de/startseite) heben wir ab ins Weltall, werden Persönlichkeiten aus der ganzen Welt besuchen und in die Wohnzimmer unserer Zuschauer streamen", sagt der gebürtige Fehmeraner.Per Live-Schaltungen dabei sind u.a. Weggefährten wie Schauspieler Sayed Badreya (https://www.imdb.com/name/nm0046223/), Komponist Harold Faltermeyer (http://faltermeyer.com/about/), US-Politiker Barry Goldwater jr. (https://goldwaterinstitute.org/board_of_directors/barry-goldwater-jr/), Konny und Manuela Reimann (https://www.extratipp.com/tv/goodbye-deutschland/goodbye-deutschland-vox-manu-reimann-muss-konny-verlassen-doch-sie-kommt-zurueck-hawaii-13638182.html) sowie Norbert und Alexander Rier (https://www.youtube.com/watch?v=AY-cfKgTNQ8) von den Kastelruther Spatzen. Auf Fehmarn wird Wilder u.a. unterstützt von Schauspieler Helmut Zierl (https://www.helmutzierl.com/), Eva Habermann (http://www.eva-habermann.com/), Marcus Grüsser (https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Gr%C3%BCsser), Dr. Volkmar Weckesser (https://www.centogene.com/company/executive-team.html) sowie von Schauspielerin und Gattin Christine Mayn (http://christine-mayn.de/). Traumschiff-Grüße gibt es u.a. von Sascha Hehn (https://de.wikipedia.org/wiki/Sascha_Hehn) und Wolfgang Lippert (https://wolfganglippert.de/). Für ein musikalisches Spektakel sorgen Flangia Kaiphos (https://vimeo.com/512463304), Max & Friends (https://maxandfriends.de/de/maxandfriends/), Nicole Mühle (http://www.nicolemuehle.de/) & Nathalie Dorra (https://maxandfriends.de/de/band/vocals/nathalie-dorra/), In2deep (http://in2deep.de/) und die Steel-Twins Jürgen und Manfred Charchulla (https://de.wikipedia.org/wiki/Surftwins). Sportlich wird es mit den Akteuren aus dem "Wunder von Bern (https://www.filmszene.de/kino/b/bern.html)". Durch das kurzweilige Programm führt Moderator Sebastian Conrad (https://www.sebastian-conrad.com/). Die Show endet heimatverbunden, wenn NDR-Moderator und "Plattschnacker" Yared Dibaba (https://yared.de/) ein plattdeutsches Feuerwerk entzündet.Das genehmigte Hygienekonzept für die internationale Streaming-Show wurde in Abstimmung mit dem Rostocker Biotech-Unternehmen Centogene (https://www.centogene.com/) entwickelt. Centogene wird mit einem Labortruck in Burg/Marktplatz auf Fehmarn (https://www.fehmarn.de/) vorfahren und in einem mobilen Labor (https://www.centogene.com/covid-19/testing/centotrucktm.html) die zuvor von allen Teilnehmern entnommenen Rachenabstriche analysieren. So haben alle Beteiligten ab Beginn der Vorbereitungen zum Event Gewissheit über ihren Infektionsstatus. Tickets für das außergewöhnliche Streaming-Event, das von der Ancorafilm GmbH realisiert wird, gibt es exklusiv unter: www.wilder-als-man-denkt.de und www.reservix.de.Pressekontakt:Reservix GmbHSebastian ConradUnternehmenssprecherpresse@reservix.deOriginal-Content von: KonTent Champion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138544/4890642