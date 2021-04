Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Renditen langlaufender Bundesanleihen sind in den vergangenen Wochen nicht mehr wesentlich gestiegen, da der von den USA ausgehende Aufwärtsdruck nachließ und die EZB die Wertpapierkäufe des PEPP beschleunigte, so die Analysten der DekaBank.Die Konjunktur- und Inflationsdaten der nächsten Monate dürften weiterhin belastend für risikoarme Staatsanleihen ausfallen und das mögliche Ende des PEPP im Frühjahr 2022 rücke zunehmend in das Bewusstsein der Marktteilnehmer. Dennoch würden die Analysten der DekaBank mit einem nur moderaten Anstieg der Renditen rechnen, sofern es der EZB gelinge, die Erwartungen über den geldpolitischen Ausstieg unter Kontrolle zu halten. Hierfür müsse sie glaubhaft machen, dass sie auch für die kommenden Jahre von tendenziell niedrigen Inflationsraten ausgehe und dass das Auslaufen des PEPP nicht automatisch weitere Straffungen nach sich ziehe. (Ausgabe April 2021) (16.04.2021/alc/a/a) ...

