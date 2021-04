Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Bild beim ITRAXX Senior Financials ist unverändert, die Seitwärtsphase dauert an, so die Analysten der Helaba.Unterstelle man, dass es sich aktuell um eine "gewöhnliche" Korrektur handele, würde ein Ausbruch aus der Range zunehmend wahrscheinlicher. Da die Kerzenkörper zuletzt auf der Oberseite ausgeprägter gewesen seien, spreche mehr für einen Ausbruch in diese Richtung. Damit einhergehend würde die Risikoaversion zunehmen und eine Spreadausweitung nach sich ziehen. Ein Thema, das im Bankenumfeld verstärkt eine Rolle spiele, seien die sogenannten SPACs. Goldman Sachs hätten im ersten Quartal in diesem Segment bereits enorme Einnahmen generiert. ...

