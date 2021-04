Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Union begibt eine neue Anleihe (ISIN EU000A3KNYF7/ WKN A3KNYF) mit einem Emissionsvolumen von acht Milliarden Euro und Fälligkeit zum 04.03.2026, so die Börse Stuttgart.Zinszahlungen würden in der Anleihe nicht stattfinden.Der Mindestbetrag der handelbaren Einheit entspreche 1.000 Euro in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Euro. S&P vergebe für die Europäische Union ein AAA Rating. Bei einem aktuellen Kurs von 102,32% ergebe sich eine negative Rendite von -0,47%. (Bonds Weekly Ausgabe vom 15.04.2021) (16.04.2021/alc/n/a) ...

