- BERENBERG INITIATES BEGBIES TRAYNOR WITH 'BUY' - TARGET 155 PENCE - BERENBERG RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2385 (2310) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2465 (2300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 3640 (3505) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1949 (1900) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES ROBERT WALTERS PRICE TARGET TO 650 (530) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES TESCO PRICE TARGET TO 283 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PLC TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 3250 (3000) PENCE - HSBC RAISES BP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 355 PENCE - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1949 (1900) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 405 (415) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 230 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 230 (175) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 185 (180) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1300 (1280) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES THG HOLDING PRICE TARGET TO 1000 (885) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES BABCOCK INT. PRICE TARGET TO 260 (240) PENCE - 'EW' - PEEL HUNT CUTS SPECTRIS TO 'ADD' ('BUY') - RBC CUTS DIXONS CARPHONE TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 150 PENCE - RBC RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 400 (385) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES WH SMITH TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - PT 2200 (2100) PENCE - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR RIO TINTO TO 6850 (6300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 2160 (2070) PENCE - 'BUY'



