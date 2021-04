Frankfurt (www.fondscheck.de) - Gold bleibt günstig: Innerhalb der ersten drei Monate dieses Jahres hat der Goldpreis um 10 Prozent nachgegeben, das was der schlechteste Jahresstart seit 1982, so die Deutsche Börse AG.Der aktuelle Stand von 1.747 US-Dollar am Donnerstagmorgen ergebe gegenüber dem Rekordstand von 2.069 US-Dollar vom vergangenen August sogar ein Minus von fast 16 Prozent. ...

