Hamburg (ots) - Fachärztinnen für öffentliches Gesundheitswesen, aber auch Ärzten mit Berufserfahrung im öffentlichen Gesundheitsdienst und großem Interesse an Prävention und Gesundheitsförderung, bieten sich gleich zwei Möglichkeiten im kommunalen Sektor als Mediziner:innen zu arbeiten.Die Hamburger Headhunting Agentur unterstützt bei Besetzung und übernimmt die Personalsuche nach der "Amtsärztlichen Leitung Gesundheitsamt" einer Stadt in Schleswig-Holstein und eines Landkreises in NiedersachsenBei beiden Stellenausschreibungen werden die Aufgaben und Verantwortung unabhängig von wirtschaftlichen Interessen wahrgenommen - die Gesundheit der Bevölkerung in der jeweiligen Region zu schützen und zu fördern steht an erster Stelle.Ärztliche Leitung Gesundheitsamt - Schleswig-HolsteinZum einen sucht das Gesundheitsamt in Schleswig-Holstein eine "Ärztliche Leitung Gesundheitsamt" (https://www.kontrast-consulting.de/stelle/stellenausschreibung-leitung-gesundheitsamt/1101/) als Dienst- und Fachaufsicht, deren Aufgaben den Amtsärztlichen Dienst, den Sozialpsychiatrischen Dienst, die Gesundheitsplanung, den Bereich Hygiene und Infektionsschutz, den Sozialpädiatrischen Dienst inkl. dem Kinder- und Jugendzahnärztlichen Dienst umfasst.Gesucht wird eine Fachärztin (m/w/d) mit deutscher Approbation, selbständiger Arbeitsweise und konzeptioneller Denkweise, Konflikt- und Krisensicher sowie einer guten Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit im Hinblick der Zusammenarbeit mit anderen Institutionen und Behörden.Leitende Amtsärztin (m/w/d) - NiedersachsenIn einem Landkreis im östlichen Niedersachsen wird ebenfalls die Stelle des/der "Leitenden Amtsarztes - Leitender Amtsärztin" (https://www.kontrast-consulting.de/stelle/stellenangebot-gesundheitsamt-amtsarzt/1019/) in einer Nachfolgeregelung neu besetzt. Neben Ärztinnen mit mehrjähriger Berufserfahrung im öffentlichen Gesundheitswesen können sich auch interessierte Mediziner bewerben, die die Qualifikation zum Facharzt öffentliches Gesundheitswesen durchlaufen möchten.Neben der Fachlichen Leitung des Gesundheitsamtes gehören vor allem amtsärztliche Untersuchungen und Begutachtungen, die Hygiene- und Medizinalaufsicht verschiedenster Institutionen als auch die die Vertretung des Gesundheitsamtes nach außen und die Fachaufsicht über den Sozialpsychiatrischen Dienst zu den Hauptaufgaben der gesuchten Fachärztin.Pluspunkt: Für beide Stellen ist die Option Verbeamtung möglich - gesetzliche und tarifliche Zulagen on Top.