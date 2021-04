DJ Merkel folgt Bidens Einladung zu Klima-Konferenz

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt auf Einladung von US-Präsident Joe Biden in der kommenden Woche an einem digitalen Klimagipfel teil. Beim zweitägigen digitalen Leader's Summit on Climate wird sie am kommenden Donnerstag (22. April) eine Rede halten, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Bei diesem Gipfel kommen die Staats- und Regierungschefs der 17 wichtigsten Volkswirtschaften zusammen, die für rund 80 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind.

Auf Initiative von Biden sind außerdem weitere Staaten eingeladen, die sich besonders für den Klimaschutz engagieren oder besonders vom Klimawandel betroffen sind. Ein Kernthema werden die nationalen Anstrengungen der Staaten bis 2030 sein, um gemeinsam die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.

Die EU hatte erst im Dezember strengere Klimaziele für 2030 in Aussicht gestellt. Demnach sollen die Treibhausgase um 55 statt um 40 Prozent gegenüber 1990 sinken. Für die Bundesrepublik bedeutet dies aber, dass sie ihr bisheriges nationales Klimaziel von 55 Prozent bis 2030 auch deutlich erhöhen muss. Zwischen Union und SPD ist aber noch umstritten, ob der deutsche Beitrag bei 60 oder 65 Prozent CO2-Minderung liegen soll.

