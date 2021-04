Berlin (ots) - Die CMS Berlin findet zum nächsten turnusgemäßen Termin in 2023 als Präsenzmesse auf dem Berliner Messegelände statt. Hintergrund ist die weltweit anhaltende Corona-Pandemie. "Als führende internationale Fachmesse für Reinigung und Hygiene in Europa wollen wir nicht nur Produkte, Innovationen und Lösungen der Reinigungsbranche erlebbar machen, sondern vor allem eine Plattform für den persönlichen Austausch bieten", sagt Heike Hemmer, Projektdirektorin der CMS Berlin. "Im intensiven Austausch mit unseren Trägerverbänden haben wir uns gemeinsam entschieden die CMS Berlin erst 2023 wieder als Präsenzmesse stattfinden zu lassen."Am 21. September 2021 startet ein digitaler Zusatzservice für die Branche. Hier entsteht ein gemeinsames Angebot mit den Trägerverbänden, im Vorlauf zur CMS Berlin 2023.Frank Ulbricht, Vorsitzender des Fachverbandes Reinigungssysteme im VDMA: "Die Reinigungsbranche braucht den persönlichen Kontakt zu Partnern und Kunden aus Europa und der ganzen Welt. In absehbarer Zeit ist dies nur sehr eingeschränkt möglich. Daher begrüßen wir die Entscheidung, den Fokus auf 2023 zu legen und die CMS dann wieder in gewohnter und erfolgreicher Manier durchzuführen."Die nächste CMS Berlin findet vom 19. bis 22. September 2023 auf dem Berliner Messegelände statt. Um die Zeit bis dahin zu überbrücken, bietet die CMS Berlin ab dem 21. September 2021 ein digitales Angebot. Unter dem Titel CMS Plus können die Aussteller ihre Produkte und Dienstleistungen aus allen Bereichen der gewerblichen Reinigungstechnik ganzjährig präsentieren. Gleichzeitig bietet die Plattform Fachbesuchern die Möglichkeit, sich zu informieren, auszutauschen und zu vernetzen. Das Angebot wird sukzessive erweitert.Thomas Dietrich, Bundesinnungsmeister des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV): "Es ist aufgrund der anhaltenden Pandemie in diesem Jahr richtig, sichere und innovative Alternativkonzepte zu unserer viertägigen Präsenzmesse anzubieten. Denn klar ist: In Zeiten, in denen die Themen Reinigung, Hygiene und Sauberkeit systemrelevant sind, ist es wichtiger denn je, Information und Austausch zu fördern. Die CMS Plus kann hierfür ein erstes spannendes Plattformkonzept sein."Markus Häfner, Vorsitzender des Fachbereichs Gebäudereinigung im IHO - Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung: "Wir unterstützen die gemeinsame Entscheidung, die CMS Berlin auf die Veranstaltung 2023 zu konzentrieren. Damit kann allen Ausstellern und Partnern eine neue Perspektive gewährt werden."Matthias Steckmann Geschäftsbereichsleiter Messe Berlin: "Mit einer digitalen Plattform kann die CMS Berlin sehr dynamisch auf die aktuelle Situation reagieren. Wir sehen das Konzept CMS Plus auch zukünftig als wichtigen Baustein des Messekonzeptes der Innovationsschau der Reinigungsbranche. Damit setzen wir das Gesamtkonzept "Messe Plus" der Messe Berlin konsequent um."Über die CMS BerlinMit der bislang stärksten Beteiligung präsentierten auf der CMS Berlin 2019 rund 450 Aussteller aus 25 Ländern auf über 31.000 Quadratmetern Hallen- und Freigeländefläche einen kompletten Marktüberblick über Produkte und Dienstleistungen aus allen Bereichen der gewerblichen Reinigungstechnik. Rund 25.000 Branchenvertreter, darunter rund 21.000 Fachbesucher aus 80 Ländern aus allen Reinigungssegmenten, informierten sich auf der viertägigen Fachmesse über das aktuelle Produkt- und Dienstleistungsangebot der gewerblichen Reinigung.Veranstaltet wird die CMS Berlin im zweijährigen Turnus von der Messe Berlin GmbH. Trägerverbände sind der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Handwerks (BIV), Bonn; der Fachverband Reinigungssysteme im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Frankfurt/Main; sowie der Industrieverband Hygiene und Oberflächenschutz für industrielle und institutionelle Anwendung (IHO), Frankfurt/Main.Weitere-Informationen: www.cms-berlin.deFolgen Sie uns auf twitter, YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCGeiNowpE0t499gduC_yvDA), LinkedIn (https://www.linkedin.com/showcase/cms-berlin), Instagram (https://www.instagram.com/cms_berlin/).Pressekontakt:Sarah HeilJunior PR ManagerT: +49 30 3038-2230sarah.heil@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6600/4890848