DJ Merkel spricht zu Parlamentarischer Versammlung des Europarats

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nimmt am kommenden Dienstag an der virtuellen Frühjahrssitzung der Parlamentarischen Versammlung des Europarats teil. Für 10 Uhr will sie eine Rede halten und anschließend mit den Mitgliedern ins Gespräch kommen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Deutschland hat seit November 2020 und noch bis zum 21. Mai den Vorsitz im Ministerkomitee des Europarats. In der Parlamentarischen Versammlung des Europarats, der nicht zu den EU-Institutionen zählt, arbeiten die Vertreter von 47 nationalen Parlamenten des Kontinents zusammen.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2021 06:14 ET (10:14 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.