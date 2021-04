Stuttgart (ots) - "Die Ökochecker - Küche & Lebensmittel" am Dienstag, 20. April, 21 bis 21:45 Uhr, im SWR Fernsehen, in der ARD Mediathek und auf YoutubeIn der Küche dreht sich alles um Lebensmittel und deren Zubereitung. Auch hier kann man unbewusst einige Klimasünden begehen. Die Ökochecker Katharina Röben und Tobias Koch wollen deshalb herausfinden, wie man nachhaltiger einkauft und kocht. Die beiden geben Tipps zum Stromsparen bei der Nutzung von Küchenherden und der Zubereitung von Kaffee. Außerdem prüfen sie die Ökobilanz von Palmöl, Fisch und Kaffee. "Die Ökochecker - Küche & Lebensmittel" ab Montag, 19. April 2021, 15 Uhr auf Youtube (https://www.youtube.com/marktcheck) und in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/ard/), am Dienstag, 20. April 2021, 21 bis 21:45 Uhr im SWR Fernsehen.Umweltfreundlicher Einkauf - Fisch und Palmöl im TestEinige Lebensmittel haben den Ruf, besonders umweltschädlich zu sein. Vor allem Palmöl steht in der Kritik. Katharina Röben checkt, ob das Pflanzenöl tatsächlich ein Klimakiller ist. Zusätzlich erklärt sie, worauf man beim Einkauf von Fisch unbedingt achten sollte. Ist Fisch aus Wildfang oder Aquakultur besser?Stromsparen in der KücheTobias Koch recherchiert, welcher Kaffee besonders gut für Klima und Umwelt ist und wie man bei der Zubereitung Strom und Geld sparen kann. Auf dem Prüfstand steht auch der Stromverbrauch von Küchenherden. Welcher am umweltfreundlichsten ist und wie man auf jedem Herd Strom sparen kann, findet der Ökochecker heraus."Ökochecker"auf Youtube unter https://www.youtube.com/marktcheckStories und Feeds auf Instagram unter "Ökochecker".In der ARD Mediathek unter https://www.ardmediathek.de/ard/Fotos über www. ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unter http://swr.li/ökochecker-küche (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/swrfernsehen-oekochecker-kueche-2021-108.html)Pressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4890880