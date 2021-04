DJ MARKT USA/Wall Street dürfte nach Rekorden mehrere Gänge zurückschalten

Nach der Rekordjagd des Vortages dürfte es an der Wall Street am Freitag gemächlicher zugehen. Der Aktienterminmarkt lässt gut behauptete Eröffnungskurse am Kassamarkt erwarten. Die technologielastige Nasdaq dürfte sogar eher knapp behauptet starten. Zuletzt hatten exzellente Wirtschaftsdaten und extrem positive Geschäftsberichte im Bankensektor gepaart mit gesunkenen Rentenrenditen für Euphorie am Aktienmarkt gesorgt. Im Blick steht daher weiter die Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Unternehmen. Geschäftszahlen legen unter anderem Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, Citizens Financial Group und PNC Financial Services vor. Auch die Eisenbahngesellschaft Kansas City Southern legt ihre Quartalsbilanz vor. Anleger hoffen hier auf Erkenntnisse zum gesamtkonjunkturellen Verlauf.

Gestützt wird positive Grundstimmung auch von guten Daten aus China: Die chinesische Wirtschaft machte einen signifikanten Wachstumssprung im ersten Quartal - Ökonomen hatten sogar auf noch mehr gehofft. Gleiches gilt auch für die Industrieproduktion in China. Angesichts der sehr hohen Bewertungen müssten Daten jeder Art dies rechtfertigen, mahnen Händler. Die Messlatte liege sehr hoch. "Vielleicht sollten wir unsere Erwartungen in den USA und sogar in Europa ein wenig höher schrauben", merkt Fondsverwalterin Remi Olu-Pitan von Schroders an.

