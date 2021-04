Das norwegische Startup Playpulse bringt mit dem One ein Fitness-Bike auf den Markt, das sich nicht an Sportler, sondern eher an das Gegenteil - den mit der Couch verwachsenen Gamer oder Streamer - richtet. Die Idee ist ungewöhnlich, aber gut. Während sich das gehypte Fitness-Bike Peloton (Test) an die durchmotivierten Sportler unter euch richtet, will das Fitness-Bike Playpulse One genau jene erreichen, die einem gepflegten Game oder dem Serien-Binging jederzeit den Vorzug vor einem Workout geben würden. Zielgruppe 1 und 2: Streamer und Strampler Denn mit dem Playpulse One geht es nicht virtuell ...

