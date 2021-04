Mainz (ots) - Vier Tage nach der Beisetzung ihres verstorbenen Ehemanns Prinz Philip wird Queen Elizabeth II. am 21. April 2021 95 Jahre alt. Einen Tag vor diesem Geburtstag blickt "ZDFzeit" auf das Leben der Monarchin, die vor 69 Jahren den Thron bestieg. Die "ZDFzeit"-Doku "Die Queen und die Macht der Bilder" beleuchtet am Dienstag, 20. April 2021, um 20.15 Uhr im ZDF, wie die Königin bis heute die britische Monarchie durch Höhen und Tiefen führt. Der Film von ZDF-Autorin Ulrike Grunewald, der auch Bilder von der Trauerzeremonie für Prinz Philip enthalten wird, steht ab Dienstag, 20. April 2021, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Eine Woche später, am Dienstag, 27. April 2021, 20.15 Uhr, rückt "ZDFzeit" "Prinzessin Dianas gefährliches Erbe" in den Blick: Vor einem Vierteljahrhundert galt sie als Herausforderung für die britische Monarchie - eine ähnliche Spaltung in der öffentlichen Meinung zeigte sich zuletzt in der Berichterstattung über ihren jüngsten Sohn, Prinz Harry, und dessen amerikanische Frau Meghan. Diese zweite Doku, ebenfalls von Ulrike Grunewald realisiert, ist ab Dienstag, 27. April 2021, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zu sehen.Der 95. Geburtstag von Queen Elizabeth II. ist seit 73 Jahren der erste ohne Prinz Philip an ihrer Seite. Von der Trauerfeier für den Duke of Edinburgh berichtet ein "ZDF spezial" am Samstag, 17. April 2021, ab 15.10 Uhr live. Bilder von der Monarchin bei dieser Zeremonie werden auch in der Doku drei Tage später zu sehen sein. Der Film zeigt, wie die Queen stets ihr Leben mit den Pflichten der Krone in Einklang bringen und in der Öffentlichkeit die Stabilität des Königshauses verkörpern musste. In der "ZDFzeit"-Doku sagt Royal-Experte Robert Hardman: "Die Queen strahlt etwas Zeitloses aus."Ihr Vater war noch Kaiser von Indien und repräsentierte ein Empire, das ein Viertel der Weltbevölkerung umfasste. Die junge Prinzessin Elizabeth erlebte, wie eine Kronkolonie nach der anderen in die Unabhängigkeit entlassen wurde. Sie war Zeugin des Beginns und der Blüte des Commonwealth of Nations, das an die Stelle des Empire trat und dessen Oberhaupt die britische Monarchin bis heute ist. Die "ZDFzeit"-Doku beleuchtet auch die viele Krisen, die in den langen Jahren auf dem Thron auftraten - die wohl bekannteste ist die Trennung von Prinz Charles und Prinzessin Diana und der anschließende Rosenkrieg. Besonders kritisiert wurde die Queen danach für ihren Umgang mit Dianas Tod.Inwiefern Prinzessin Diana eine Herausforderung für die britische Monarchie war und wie sehr sie heute noch präsent ist, beleuchtet die "ZDFzeit"-Doku über "Prinzessin Dianas gefährliches Erbe": Ein schmutziger Scheidungskrieg und ihr Unfalltod stürzten das Königshaus in eine schwere Krise.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzeit-die-queen-und-die-macht-der-bilder/Sendungsseite in der ZDFmediathek:https://zdf.de/dokumentation/zdfzeit/zdfzeit-die-queen-und-die-macht-der-bilder-100.htmlZDFmediathek: https://zdf.de/dokumentation/zdfzeithttps://twitter.com/ZDFpresseMainz, 16. April 2021ZDF Presse und InformationPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4891021