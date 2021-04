Das Korrekturszenario hat den Cannabis-Sektor weiterhin fest im Griff. Auch die Aktien von Cresco Labs musste in den vergangenen Wochen kräftig Federn lassen.Das Korrekturszenario hat den Cannabis-Sektor weiterhin fest im Griff. Auch die Aktien von Cresco Labs musste in den vergangenen Wochen kräftig Federn lassen. Am 25.03. wurde es für Analysten und Aktionäre noch einmal spannend. Cresco Labs veröffentlichte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...