Köln (ots) - Sandra Maischberger spricht in der ersten Folge des Interview-Podcasts mit SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach - zu hören ab Samstag, 17. April. Aktuell und hintergründig geht es im Wahljahr in jeder Ausgabe von "maischberger. der podcast" um das Kernthema "Macht". O-Töne aus dem Gespräch:Sandra Maischberger: "Wollen Sie eigentlich mal richtig Macht haben, wollen Sie Minister werden?"Karl Lauterbach: "Ich finde es falsch zu sagen: Die Mächtigen sind diejenigen, die im Amt sind. Ich kenne Leute, die sind quasi in Ministerämtern und haben aus dem Amt nicht viel Macht ableiten können. Ich kenne andere wiederum, die haben kein Ministeramt und sind sehr mächtig."Karl Lauterbach zum Single-Dasein:"Ich bin halt im Moment Single. Dieses Schicksal scheine ich zu teilen mit halb Berlin und habe nicht komplett die Hoffnung aufgegeben, dass ich vielleicht nochmal einen anderen Status habe.""Ausgehen mit mir wird ein Genuss sein, ich gehe in Restaurants wo frisch gekocht wird, wo die Köche schon darauf eingestellt sind, schmackhaft ohne Salz zu kochen und die Begleitung würde natürlich vollversorgt mit allen denkbaren Gewürzen."Sendetermin von "maischberger. der podcast":Ab dem 17. April immer samstags in der ARD-Audiothek (www.ardaudiothek.de) und überall, wo es Podcasts gibt. Zusätzlich gibt es einen festen Programmplatz bei WDR 5 sonntags um 14.00 Uhr.Redaktionell verantwortlich für "maischberger. der podcast" sind Elke Maar und Tobias Gehle (beide WDR).