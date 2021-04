Wien (www.fondscheck.de) - "FONDS professionell" ging wieder der spannenden Frage nach, wie sich die Top-Subfondshäuser in den österreichischen Dachfonds geschlagen haben - und zeigt, wie sich deren Volumen in der Studie entwickelt hat, so die Experten von "FONDS professionell".Österreichs Dachfondsmarkt habe ausgezeichnet von der guten Entwicklung der Aktienmärkte im zweiten Halbjahr 2020 profitieren können: Betrachte man die Aufteilung der Assetklassen innerhalb der österreichischen Dachfonds, werde die positive Stimmung an den deutlich sichtbar. Das in Dachfonds steckende Aktienfondsvolumen habe sich gegenüber der Vorstudie von 13,36 auf 14,41 Milliarden Euro vergrößert und sich damit von 40,90 auf 42,78 Prozent des Gesamtvolumens erhöht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...