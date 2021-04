Lianyungang, China (ots/PRNewswire) - Der XGC88000, der weltgrößte von XCMG (SHE:000425) entwickelte Raupenkran mit einer rekordverdächtigen Tragfähigkeit von 4.000 Tonnen, hat am 10. April auf der Baustelle des Shenghong-Raffinerieprojekts in Lianyungang, Provinz Jiangsu, erneut einen neuen Hubrekord aufgestellt, als er die Installation von 2.600 Tonnen Turmausrüstung erfolgreich abschloss.Der weltweit führende Raupenkran mit CE-Kennzeichnung verfügt über drei international wegweisende Technologien, sechs weltweit führende Technologien und mehr als 80 nationale Patente. Der XGC88000 war ein großer Durchbruch in der Branche und das erste Modell, das eine modulare Bauweise für eine agile Konstruktion realisierte und China half, das langjährige Monopol ausländischer Marken im Bereich der Supertonnagekrane zu überwinden.Seit der XGC88000 im Jahr 2013 auf den Markt kam, hat er bei großen Bauprojekten auf der ganzen Welt eine führende Rolle eingenommen und herausragende Leistungen erbracht. Den größten Hubrekord von 2.155 Tonnen stellte er 2013 nach dem Heben und Installieren eines Reaktors für den Fischer-Tropsch-Prozess auf. Das neueste Hubgewicht von 2.600 Tonnen brach nicht nur den eigenen Rekord des Modells seit seiner Markteinführung, sondern stellte auch einen neuen technischen Rekord für den größten mobilen Raupenkran der Welt auf.Die XGC88000-Raupenkrane waren an 26 großen Bauprojekten in China und im Ausland beteiligt, darunter das Hengli-Projekt in Dalian, die Shenghong-Raffinerie in Lianyungang, die Jubail Industrial City in Saudi-Arabien und die Duqm Oil Refinery im Oman. Das Modell hat mehr als 100 Geräte mit über 1.000 Tonnen gehoben und installiert, wobei das Gesamthebegewicht 200.000 Tonnen und eine sichere Betriebszeit von fast 10.000 Stunden erreicht hat."Der XGC88000 ist wirklich der erste 4.000-Tonnen-Raupenkran der Branche mit der breitesten Anwendung, den ausgereiftesten Technologien und dem höchsten Umsatz. Es ist ein Spitzenprodukt, das mit unabhängiger Innovation entwickelt wurde und als stolze Visitenkarte für Chinas Maschinenbauindustrie gilt", sagte Wang Min, Chairman und CEO von XCMG.Am 17. April wird der XGC88000 zusammen mit einem 5.000-Tonnen-Portalkran den Turm des größten asiatischen Druckbehälterherstellers mit maximalem Transportgewicht in der Provinz Guangdong anheben.Weitere Informationen finden Sie unter: www.xcmg.com, oder auf den XCMG-Seiten auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1488576/1.jpgPressekontakt:Wang Lin+86-516-87565404xcmg_media@163.comOriginal-Content von: XCMG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115371/4891183