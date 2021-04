1999 war ein besonderes Jahr. Brain Force war damals 17 Jahre am Markt und in 4 Ländern Europas, in Österreich, Deutschland, Schweiz und in den Niederlanden vertreten. Mit einem Ergebnis von 2,5 Mio. Euro und einem Umsatz von 28,45 Mio. Euro waren wir gerade dabei ein erfolgreiches Jahr abzuschließen. Der Jahrtausendwechsel stand bevor und der drohende Y2K Bug sorgte für volle Auftragsbücher. Und ich machte mir Gedanken, wie ich Brain Force im neuen Jahrtausend den nächsten Wachstumsschub verpassen könnte. Mir wurde schnell klar, dass überproportionales Wachstum nur durch eine Buy and Build Strategie erreicht werden kann. Und dafür brauchte ich Geld - viel Geld. Die Börse war die beste Option, um das notwendige Wachstumskapital ...

