Tijen Onaran musste sich schon oft anhören, dass ihre Idee "zu nischig" sei. Die Pinky Gloves der Sendung Die Höhle der Löwen und die Zustimmung des Juroren Ralf Dümmel sind für sie Teil eines größeren Problems. "Das ist doch kein Business-Case!" - als Gründerin gibt es so manche Sätze, die einen jahrelang begleiten. Die in Dauerschleife laufen, sodass frau schon fast selbst beginnt, an sie zu glauben. Auch mir wurden sie immer wieder unaufgefordert mitgeteilt - ob direkt oder indirekt. Sie betrafen meine Geschäftsidee Global Digital Women. Ein Unternehmen, das andere Unternehmen in Diversitätsfragen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...