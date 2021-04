DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Cryptology Asset Group PLC / Cryptology Asset Group plc: Vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms

16.04.2021 / 17:30

Cryptology Asset Group plc: Vorzeitige Beendigung des Aktienrückkaufprogramms Malta, den 16 April 2021: Der Verwaltungsrat (Board of Directors) der Cryptology Asset Group plc hat heute beschlossen, das am 3. Juni 2020 verkündete und am 7. August 2020 abgeänderte Aktienrückkaufprogramm vorzeitig zu beenden. Im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms hat die Cryptology Asset Group plc im Zeitraum vom 4. Juni 2020 bis einschließlich 16 April 2021 insgesamt 31.625 Stück Aktien der Cryptology Asset Group p.l.c zurückgekauft. Cryptology Asset Group plc Der Verwaltungsrat Über die Cryptology Asset Group plc Die Cryptology Asset Group plc mit Sitz in Sliema, Malta ist eine Management- und Investmentgesellschaft, die weltweit insbesondere in Unternehmen investiert, die sich mit Blockchain-Geschäftsmodellen befassen. Dabei werden sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen eingegangen. Zu den Beteiligungen gehören unter anderem block.one LLC, die Northern Data AG und die Iconic Holdings GmbH. Kontakt:

