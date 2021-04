Die EU-Kommission kritisiert die Haltung des Bundesrats zum Rahmenabkommen scharf. In einem internen Protokoll wirft sie ihm Unwillen zu dessen Abschluss vor.Bern - Die EU-Kommission kritisiert die Haltung des Bundesrats zum Rahmenabkommen scharf. In einem internen Protokoll wirft sie ihm Unwillen zu dessen Abschluss vor. Bundespräsident Guy Parmelin reist am 23. April allein zu EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nach Brüssel. Seine Mission ist schwierig. Bundesratssprecher André Simonazzi gab die Soloreise am Freitag auf Twitter bekannt.

