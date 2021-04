Nach der Lethargie der vergangenen Tage ist der DAX am Freitag erneut auf ein Rekordhoch geklettert. Dank überzeugender Geschäftszahlen deutscher Unternehmen notierte der hiesige Leitindex zum Handelsende 1,34 Prozent fester bei 15.459,75 Punkten. Damit schaffte er ein Wochenplus von knapp anderthalb Prozent.MDAX und SDAX stellten ebenfalls Bestmarken auf. Der Index der mittelgroßen Werte verzeichnete letztlich ein Plus von 0,78 Prozent auf 33.263,21 Punkte. Der Nebenwerteindex, dem am Vortag erstmals ...

