von Sabine Hildebrandt-Woeckel, Euro am Sonntag Kreditkarten gehören in den USA schon seit gefühlten Ewigkeiten für jedermann zum Alltag. Wir Deutschen hingegen blieben lange dem Bargeld treu - und tun es in vielen Fällen noch immer. Dennoch stiegen die Umsätze mit der Plastikkarte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...