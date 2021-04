Nachdem der Rechnungsabschluss der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) für 2019 in einigen Punkten auf Kritik des internen Kontrollamts gestoßen ist, sehen sich die NEOS in ihrer oftmaligen Kritik an der Kammer bestätigt. Der Wirtschaftssprecher sprach in Reaktion auf die Kritik "von einer Verhöhnung aller Unternehmer angesichts der Finanzgebarung der Wirtschaftskammer". Er bekräftigte auch den NEOS-Ruf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...