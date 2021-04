Viele der wachstumsstarken Tech-Aktien des vergangenen Jahres haben in letzter Zeit einen Rückgang am Markt erlebt. Viele der Aktien mit der stärksten Performance im Jahr 2020 nehmen sich gerade eine kleine Verschnaufpause. Darunter befinden sich einige Unternehmen, die massive Kursverluste hinnehmen mussten, obwohl sie eine fantastische Wachstumsdynamik in ihrem Geschäft aufweisen. Zwei im Besonderen, die gerade jetzt einen genaueren Blick wert sind, sind Lemonade (WKN: A2P7Z1) und MercadoLibre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...