Was ich jetzt sagen werde, wird einige von euch verunsichern, aber es ist die absolute Wahrheit: Ein Crash an der Börse könnte unmittelbar bevorstehen. Seitdem sie am 23. März 2020 den Tiefpunkt erreicht haben, sind die drei großen US-Indizes praktisch unaufhaltsam. Bis zum 6. April 2021 hat sich der technologielastige Nasdaq Composite (WKN:969427) verdoppelt, während der Richtwert S&P 500 (WKN: A0AET0) und der ikonische Dow Jones Industrial Average (WKN:969420) um 82 % bzw. 80 % gestiegen sind. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...