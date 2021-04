Colicity Inc. (das "Unternehmen") hat bekanntgegeben, dass Inhaber der im Rahmen des Börsengangs des Unternehmens mit 34.500.000 Anteilen verkauften Anteile, einschließlich der Geltendmachung der vollständigen Überzuteilungsoption durch die Underwriter für 4.500.000, abgeschlossen am 26. Februar 2021 (das "Angebot"), sich entscheiden können, voraussichtlich ab dem 16. April 2021 die Stammaktien und Optionsscheine der Klasse A getrennt zu handeln, die in den Anteilen enthalten sind. Alle nicht abgetrennten Anteile werden weiterhin unter dem Symbol "COLIU" am Nasdaq Capital Market gehandelt werden, und die Stammaktien und Optionsscheine der Klasse A werden getrennt unter den Symbolen "COLI" bzw. "COLIW" am Nasdaq Capital Market gehandelt werden. Bei Trennung der Anteile werden keine anteiligen Optionsscheine ausgegeben, und nur ganze Optionsscheine werden gehandelt. Inhaber von Anteilen müssen ihre Broker veranlassen, die Continental Stock Transfer Trust Company den Transferagenten des Unternehmens zu kontaktieren, um die Anteile als Stammaktien und Optionsscheine der Klasse A zu trennen.

Diese Pressemitteilung soll kein Verkaufsangebot und kein Ansuchen für ein Kaufangebot darstellen und es soll gleichfalls kein Verkauf dieser Wertpapiere in Ländern oder Gerichtsbarkeiten stattfinden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach dem Wertpapiergesetz des jeweiligen Landes oder der jeweiligen Gerichtsbarkeit unzulässig wäre.

Das Angebot erfolgte auf Basis eines Prospekts. Dieser ist zu beziehen über: Goldman Sachs Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, USA, bzw. per E-Mail unter prospectus-ny@ny.email.gs.com oder telefonisch unter: 1-866-471-2526.

Über Colicity Inc.

Colicity Inc. ist ein Blankoscheck-Unternehmen, das zum Zweck der Fusion, des Aktientauschs, des Vermögenserwerbs, des Aktienkaufs, der Reorganisation oder eines ähnlichen Unternehmenszusammenschlusses mit einem oder mehreren Unternehmen gegründet wurde. Das Unternehmen beabsichtigt, sich auf Unternehmen zu konzentrieren, die in den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation tätig sind, und wird von dem erfahrenen Kommunikations- und Technologieunternehmer Craig O. McCaw, dem Vorsitzenden und CEO von Colicity, und Randy Russell, dem Chief Investment Officer von Colicity, geleitet.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, auch in Bezug auf den Börsengang des Unternehmens und die Suche nach einem ersten Unternehmenszusammenschluss. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass der Erlös des Börsengangs wie angegeben verwendet wird. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen zahlreichen Bedingungen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich derjenigen, die im Abschnitt Risikofaktoren der Registrierungserklärung und des Prospektes des Unternehmens für den Börsengang aufgeführt sind, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission (der "SEC") eingereicht wurden. Diese Dokumente sind über die Website der SEC www.sec.gov zu beziehen. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen um Korrekturen oder Änderungen nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Bitte richten Sie alle Anfragen bezüglich Colicity Inc. an Todd Wolfenbarger unter wolfenbarger@summitslc.com 801-244-9600.