17.04.2021 - Die Tele Columbus AG (ISIN: DE000TCAG172), einer der führenden deutschen Glasfasernetzbetreiber, meldete wenig überraschend am 14.04.2021 den Vollzug des Übernahmeangebots der Kublai GmbH, hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners steht, zum 19.04.2021. Mit Ablauf der weiteren Annahmefrist am 1. April 2021 wurde das Übernahmeangebot für insgesamt 79.158.047 Aktien angenommen. Dies entspricht einem Anteil von circa 62,06 Prozent an Tele Columbus. Im Rahmen der Abwicklung des Angebots wird United Internet zudem ihren Anteil von rund 29,90 Prozent in Kublai einbringen. Dadurch ...

