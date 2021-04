Die Hausse nährt die Hausse. Das konnte in früheren Jahren oft beobachtet werden und nun auch wieder. Hervorragende Wirtschaftsaussichten in den USA sorgen bei vielen Anlegern für Kauflaune. Selbst Skeptiker, die eine nahende Korrektur befürchteten, kaufen nun. Weitere Rekorde am deutschen Aktienmarkt sind absehbar. Der Wochenausblick. Am Freitag ging der DAX mit einem neuen Schlussrekord bei 15.459 Punkten ins Wochenende. Damit schaffte er ein Wochenplus von knapp anderthalb Prozent. Dank überzeugender ...

