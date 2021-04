Köln (ots) - Günther Jauch ist weiter in Quarantäne, acht Promi-Männer spielten gestern stellvertretend für ihn bei "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" gegen Barbara Schöneberger. Thomas Gottschalk moderierte und durchschnittlich 2,80 Millionen Zuschauer ab 3 Jahre (MA: 11,5 %) begeisterten sich für die zweite Folge des Spaß-Spektakels. Bei den 14- bis 49-Jährigen sorgten starke 16,5 Prozent Tagesmarktanteil (1,07 Mio. Zuschauer) für den Primetieg-Sieg in der Zielgruppe. Auch bei den Zuschauern 14-59 Jahre holte der Promi-Kindergeburtstag mit 14,4 Prozent Marktanteil (1,77 Mio. Zuschauer) sehr gute Quoten.Mit einem Tagesmarktanteil von 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-jährigen war RTL am Samstag die klare Nummer 1. Zum Vergleich: ARD: 8,9 %; ProSieben: 7,4 %; ZDF: 6,2 %; VOX: 5,8 %; Sat.1: 5,4 %.Auch bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern lag RTL mit einem Tagesmarktanteil von 13,6 Prozent am Samstag deutlich vor allen anderen Sendern (ZDF: 9,2 %; Sat.1: 5,3 %, ARD: 9,1 %; ProSieben: 5,6 %; VOX: 5,7 %).Thomas Gottschalk moderierte den Showabend. Günther Jauch befindet sich wegen eines positiven Corona-Tests in häuslicher Quarantäne, musste zum zweiten Mal in Folge bei der Live-Show passen und ließ sich live zuschalten. Thomas Gottschalk: "Einerseits vermisse ich Dich, andererseits läuft es doch prima, oder?" Günther Jauch wurde diesmal von acht Promi-Männern mit Jauch-Fotomasken vertreten, die erst nach und nach demaskiert wurden. Thomas Gottschalk zu Barbara Schöneberger: "Du spielst heute Abend allein. Hier kommt dein Gegner in achtfacher Ausführung". Und so musste sie sich gegen Sänger Sasha, Schlagersänger Giovanni Zarrella, Moderator Steffen Hallaschka, "Der Preis ist heiß"-Urgestein Harry Wijnvoord, "Let's Dance"-Juror Jorge González, Comedian Chris Tall, Comedian Dennis aus Hürth sowie Profihandballer und "Let's Dance 2019"-Sieger Pascal Hens durchsetzen. In jedem Spiel kam einer der acht Promi-Männer zum Einsatz und Barbara Schöneberger durfte sich einen der Herren dafür aussuchen, der dann gegen sie antrat. Schiedsrichter und Spielleiter war Thorsten Schorn.Beim vierten Spiel "Das tierische Rennen" ritten Barbara Schöneberger und Harry Wijnvoord auf Spielzeugtieren um die Wette. Barbara Schöneberger ritt einen Löwen und schaffte es vor dem Pferdereiter Harry Wijnvoord ins Ziel. "Harry, es war mir eine Ehre. Super, es ist so lustig... ich bin begeistert.""Badetag" hieß es beim sechsten Spiel. Barbara Schöneberger und Chris Tall saßen sich in Anglerhosen und Tauerbrillen in Badewannen gegenüber und bewarfen sich mit nassen Schwämmen. Jeder musste möglichst viel der eigenen Schwämme in der Badewanne des Gegners platzieren. Barbara Schöneberger: "Es macht Spaß..." Chris Tall, der die Schwammschlacht gewann: "Es ist wunderschön."Nach acht spannenden und lustigen Quiz- und Spielrunden führte das Team Jauch mit einem Punktestand von 5:3. Beim großen Finalspiel "Wer fällt verliert" musste die Wand bezwungen werden. Beim Team Jauch konnten die acht Männer bestimmen, wer für sie gegen Barbara Schöneberger antritt. Und da es diesmal beim Finale nur zwei Kandidaten gab, mussten die Kontrahenten sich gleichzeitig in der Wand festhalten und Fragen beantworten. Die Männer schickten Steffen Hallaschka gegen Barbara Schöneberger in die Wand. Thomas Gottschalk stellte ihnen abwechselnd Fragen. War eine Antwort richtig, dann fuhr aus der Wand des Gegners zuerst ein Stein nach vorne. War eine Antwort falsch, so fuhr ein Stein aus der eigenen Wand nach vorne. Sieger war, wer sich bis zuletzt in der Wand halten konnte. Steffen Hallaschka stürzte zuerst ab und Barbara Schöneberger hielt sich bis zuletzt. Sie konnte das finale Duell für sich entscheiden und gewann für ihre Alltagsheldin (Helga Bauermann, 64, Toilettenfrau in der Disco "Stars" aus Straubing) 40.000 EUR. Doch auch die Alltagsheldin vom Team Jauch (Maya Sonne, 55, Busfahrerin für schwerbehinderte Schüler:Innen aus Großburgwedel bei Hannover) ging mit 10.000 EUR nicht leer aus.Beim Promi-Kindergeburtstag wurde allen Teilnehmern sehr viel Spontaneität und Improvisationstalent abverlangt. Niemand der Teilnehmer wusste zu Beginn der Live-Show weder, wer von ihnen moderieren, geschweige denn, wer gegen wen antreten wird.Die nächste Live-Show des Spaß-Spektakels präsentiert RTL am kommenden Samstag, 24. April 2021, 20:15 Uhr. Ob Günther Jauch dann wieder dabei sein kann, ist noch offen.Fotos und Infos rund um "Denn sie wissen nicht, was passiert! Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show" finden Sie im Media Hub der Mediengruppe RTL: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de.