Vermögensaufbau mit Aktien funktioniert natürlich. Langfristig orientiert gibt es kaum eine bessere Möglichkeit, um Renditen einzufahren, als sich an existierenden Unternehmen zu beteiligen. Egal ob mit Dividenden, einem Wertansatz oder Wachstum: Das kann langfristig einen großen Unterschied ausmachen. Wenn du mich fragst, so kommt es beim Vermögensaufbau mit Aktien auf drei Dinge an, die für Erfolg stehen können: Besitz, gute Unternehmen und den Faktor Zeit. Hier ist, wie genau jede einzelne Komponente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...