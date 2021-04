Hürth (ots) - Wer wird "The One Miss Healthy"? Vier Kandidatinnen kämpfen in der neuen Gesundheits-Show von health tv um diesen Titel.Fitness, Wissen, Teamgeist und Kreativität - darauf kommt es in den Wettbewerben an. Detlef Soost, Motivationstrainer und bekanntester Fitness- und Ernährungs-Coach Deutschlands, ist Moderator, Spielleiter und Juror der 4-teiligen Infotainment-Serie, die ab Samstag, 24. April bei health tv zu sehen ist."Ich habe mich sehr über das Angebot des Senders gefreut. health tv fasziniert mich, weil man hier die absolut kompetente Vollgasdröhnung an Gesundheit und Lifestyle, Bewegung und Sport, gesundes Essen und Trinken bekommt. Das macht es auch für mich - als jemand, der für Fitness und gesunde Ernährung steht - so besonders", sagt Detlef Soost.Der Berliner Tänzer und Choreograf zeigte bereits in der ersten deutschen Casting-Show "POPSTARS", dass er Menschen erfolgreich motivieren kann. "Detlef Soost passt wunderbar in unser neues Format. Er ist der ideale Coach für unsere Kandidatinnen und wird sie zu Höchstleistungen anspornen, da bin ich sicher. Wir freuen uns, dass wir ihn für die Show gewinnen konnten. Detlef und seine Frau Kate gelten schließlich als das fitteste Paar Deutschlands", so Rudi Schmidt, Geschäftsführer von health tv.Vier Frauen kämpfen um den Titel "The One Miss Healthy"Wie fit die Kandidatinnen sind, wird sich im Laufe der Show zeigen. Carolina Noeding ist Schönheitskönigin, Darstellerin in der Serie Köln 50667 bei RTLZWEI und singt Schlager am Ballermann. Die Ex-Miss Germany glaubt, dass nicht äußere, sondern innere Schönheit entscheidend ist. Auch Dana Diekmeier, vierfache Mutter und Frau von Fußballprofi Dennis Diekmeier setzt auf innere Stärke. Die "ungekrönte" Tattoo-Queen hofft, über ihre Grenzen hinauszugehen und ihre Workout-Phobie zu überwinden. Schauspielerin und Instagram-Ikone Victoria Jancke startet mit Handicap. Sie will zeigen, dass sie trotz gebrochenem Zeh gewinnen kann. "Es wird direkt, ehrlich und hart", sagt das international gefragte Model. Nina-Marlisa Lenzi bringt die meiste Fernseherfahrung mit. Die Moderatorin und Schlagersängerin appelliert an alle Kandidatinnen: "Ich hoffe, dass Ihr nicht die ganze Zeit dieses Konkurrenzdenken habt, sondern dass wir auch einmal harmonisch zusammensitzen."Am Ende wird die "Eine" feststehen und den Titel mit nach Hause nehmen. "Wir haben vier ganz unterschiedliche Charaktere. Jede Kandidatin wird ihre Stärken zeigen können und das macht es so spannend", erklärt Detlef Soost.Ort des Geschehens ist das 5-Sterne-Luxushotel Falkenstein Grand in Königstein im Taunus bei Frankfurt. Das Hotel bietet optimale Voraussetzungen für die Produktion. Es verfügt über ein eigenes Restaurant mit ausgezeichneter, regionaler Gourmet-Küche, ein Bistro und einen 1.200 qm umfassenden ASCARA Fitness & Spa Club. Die Challenges der Show finden im In- und Outdoor-Bereich des Hotels statt und wurden noch vor der Corona-Krise produziert.Sendetermine von "The One Miss Healthy"- Folge 1: Samstag, 24. April, 20.00 Uhr, Wdh. Sonntag, 25. April, 13.00 Uhr- Folge 2: Samstag, 1. Mai, 20.00 Uhr, Wdh. Sonntag, 2. Mai, 13.00 Uhr- Folge 3: Samstag, 8. Mai, 20.00 Uhr, Wdh. Sonntag, 9. Mai, 13.00 Uhr- Folge 4 (Finale): Samstag, 15. Mai, 20.00 Uhr, Wdh. Sonntag, 16. Mai, 13.00 UhrInterview-Vermittlung Detlef SoostDetlef Soost steht gerne für Interviewanfragen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich direkt an uns unter den unten genannten Kontaktdaten.Einen Videotrailer zur Sendung finden Sie hier:The One Miss Healthy (healthtv.de) (https://www.healthtv.de/sendungen/78/The_One_Miss_Healthy/1464/Trailer_The_One_Miss_Healthy.html)detlefsoostofficial theonemisshealthy fitness healthtv falkensteingrand carolinanoeding victoria.jancke danadieckmeier ninamarlisalenzi fitnessmotivation fitnessgirls fitnesslifestyleÜber die German health tv GmbHhealth tv ist Europas einziger multimedialer Anbieter von Gesundheitsinhalten mit einer TV-Sendelizenz. Die wirtschaftlich unabhängige 100%-Tochter einer Klinikkette genießt als redaktionell neutrales und unabhängiges Medium eine hohe Glaubwürdigkeit. Inhalte sind weltweit per Social-Media- und Streamingdienste, via Satelliten (Astra) oder deutschlandweit per Kabelnetz zugänglich. B2B-Kommunikation kann auch über geschlossene Kanäle erfolgen.Pressekontakt:Kontakt für Rück- und Presseanfragen:German health tv GmbH - Chefredaktion HürthJürgen HüpohlRobert-Bosch-Straße 2a50354 HürthTel: 02233- 80808 -110E-Mail: info@healthtv.dewww.healthtv.deOriginal-Content von: health tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129156/4891879