TEHERAN (dpa-AFX) - Bei dem Erdbeben in der südiranischen Hafenstadt Buschehr wurde das Atomkraftwerk nicht beschädigt. Das gab die iranische Atomenergiebehörde AEOI bekannt. Das AKW Buschehr sei so gebaut, dass es auch starken Beben widerstehen könne, so die AEOI laut Nachrichtenagentur Isna. Die beiden Hafenstädte Buschehr und Gonaweh waren am Sonntag von einem Beben der Stärke 5,9 erschüttert worden. Nach Angaben der Rettungskräfte vor Ort gab es zunächst fünf Verletzte. Das Ausmaß der Schäden werde noch untersucht. Wegen des AKW sind Beben in Buschehr und Umgebung besonders gefährlich./str/fmb/DP/he