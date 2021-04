Die Rally des Bitcoin setzt sich scheinbar unaufhaltsam fort. Zahlreiche Experten führen dies darauf zurück, dass die weltweit beliebteste Kryptowährung mitten in einer Liquiditäts-Krise steckt.? Wachsendes Interesse an Bitcoin ? Netto immer weniger Coins am Markt verfügbar ? Sehr bullishes Szenario für den BitcoinIn den letzten Wochen hat der Bitcoin kräftig zugelegt und zunächst die Marke von 50.000 und dann sogar von 60.000 Dollar geknackt. Wie "BTC Echo" berichtet, ist sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...