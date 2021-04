FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Neue Presse" zu Ausgangssperre:

"Natürlich ist prinzipiell alles sinnvoll, was Kontakte reduziert. Und tatsächlich sind einige Menschen abends unterwegs, weil sie Freunde in deren Wohnungen besuchen wollen. Dort im Innenraum, nicht draußen, besteht das Ansteckungsrisiko. Doch die Ausgangssperre will den Weg treffen, wo sie eigentlich das Ziel meint. Das ist rechtlich angreifbar - nicht nur von Geimpften. Zudem bleibt die Frage der Kontrolle. Bereits jetzt werden Regeln oft nicht eingehalten, ohne dass ein Polizist einschreitet. Da soll die Einhaltung pauschaler Ausgangssperren bis ins kleinste Dorf hinein überprüft werden können? Eine Maßnahme zu verhängen, die sowohl rechtlich angreifbar als auch kaum kontrollierbar ist, kann jedoch das Vertrauen in die Regierung weiter schwächen. Zumal wenn der Eindruck entsteht, dass sie gleichzeitig dort konsequente Regelungen scheut, wo Infektionen sich wirklich schnell ausbreiten: an Arbeitsplätzen und in Schulen."