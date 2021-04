Die Universitätsgebäude sind geschlossen, Präsenzveranstaltungen entfallen und das Selbststudium findet irgendwo zwischen Bett und Schreibtisch statt. Wie gehen deutsche Universitäten damit um? Was fehlt den Studierenden am meisten? Und welche digitalen Alternativen gibt es? Die Pandemie ist für alle Studierenden eine große Herausforderung. Angehende Medizinerinnen und Mediziner haben es jedoch besonders schwer, denn der direkte Kontakt zum Patienten ist für sie ebenso wichtig, wie das Präparieren einer Leiche zu erlernen. Der Beginn einer neuen Normalität Dass im es im Gesundheitswesen an allen Ecken an qualifiziertem Fachpersonal mangelt, ist kein Geheimnis. Dabei...

Den vollständigen Artikel lesen ...