DJ ProfileMedia und Chili Solutions fusionieren zur Chili Digital AG - Mit den drei Kernkompetenzen Software-Entwicklung, Digital-Marketing und Corporate Publishing

Winterthur/Zürich (pts006/19.04.2021/07:00) - Mit der Fusion entsteht ein leistungsfähiges Unternehmen mit den drei Kompetenzen Software-Entwicklung, Digital Marketing und Publishing für mittelständische Unternehmen.

Das Zusammengehen der beiden Unternehmen erfolgt im Rahmen der weiteren strategischen Entwicklung im Bereich Digitalisierung der Kundeninteraktionsprozesse für KMU.

ProfileMedia AG ist der grösste HubSpot Solution Partner in der Schweiz und gleichzeitig Herausgeber des Branchenmagazins cmm360. Im Rahmen der Integration von lokalen ERP-Lösungen in das HubSpot CRM-Ökosystem sind in den letzten Monaten die gemeinsame Plattform chiliHub und weitere spezifische Applikationen entstanden. Die logische Konsequenz daraus erfolgt mit der heutigen Fusion der beiden Unternehmen.

Chili Solutions GmbH ist seit über 20 Jahren ein etablierter Softwarelösungsanbieter mit Schwerpunkt Webapplikationen für mittelständische Unternehmen, einer hohen Flexibilität und lokalen Entwicklungsressourcen in Zürich. Als primäre Technologie wird auf Microsoft Azure, .Net und Google gesetzt.

Roger Meili, CEO von Chili Digital AG, ist überzeugt: "Die Fusion mit der Chili Solutions GmbH ist ein Glücksfall. Die beiden Unternehmen passen ausgezeichnet zusammen und haben bereits eine erfolgreiche gemeinsame Geschichte vorzuweisen. Mit dem Inbound Marketing Know-how und HubSpot als Kernlösung sowie einem leistungsfähigen Entwicklerteam vor Ort, werden wir gemeinsam zu einem attraktiveren Partner für KMU, welche die Digitalisierung vorantreiben wollen."

Die Standorte der beiden Unternehmen in Winterthur und Zürich bleiben vorderhand bestehen. Patrick Walgis ist designierter VRP und Roger Meili wird als Delegierter des Verwaltungsrates und CEO das Unternehmen leiten.

Chili Digital AG - Smart Customer Solutions ist ein Schweizer Unternehmen mit Sitz in Winterthur und Zürich, 23 Mitarbeitenden mit den Schwerpunkten Digital-Marketing, Corporate Publishing und Softwarelösungen für die Digitalisierung von Kundeninteraktionsprozessen mit Fokus mittelständische Unternehmen. HubSpot Diamond Solution und Microsoft Azure Partner.

