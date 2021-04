Jüngst musste BOEING etliche 737 Max wegen Problemen mit der Elektrik aus dem Verkehr ziehen. Dachte man erst noch, das Problem sei schnell gelöst, stellt sich nun heraus: Die ursächlichen Produktionsmängel betreffen Komponenten in mehreren Bereichen des Cockpits und sind leider doch nicht gar so schnell zu beheben. Eine Lösung lässt bislang auf sich warten - wann die Jets wieder abheben können, bleibt vorerst unklar. Die 737 Max ist BOEINGs meistverkauftes Modell und ein wichtiger Gewinnbringer. Die Baureihe war nach zwei Abstürzen mit 346 Toten rund 20 Monate mit Flugverboten belegt und erst im November wieder in den USA zum Betrieb zugelassen worden. Als Grund für die Unglücke galt eine defekte Steuerungssoftware. Die aktuellen Probleme stehen nicht im Zusammenhang damit, versichert BOEING.



Dass die Probleme an der Elektrik zahlreicher 737-Max-Maschinen umfassender als anfangs gedacht sind, hatte am Freitag zunächst ein Fachblatt berichtet. Demzufolge sind rund 460 Jets betroffen, von denen aber erst 89 an Kunden übergeben wurden. BOEING hat zahlreiche Maschinen auf Lager, die während des Flugverbots produziert wurden, aber noch nicht ausgeliefert werden konnten. Die neuen Mängel könnten die Auslieferungen abermals bremsen.



