Laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC ist an den Terminmärkten unter den spekulativen Marktakteuren die Skepsis gewachsen.Mit der Anzahl offener Kontrakte (Open Interest) ging es ebenfalls bergab. Diese hat sich in der Woche zum 13. April von 463.350 auf 460.700 Futures (-0,6 Prozent) reduziert. Weil große Terminspekulanten (Non-Commercials) ihr Long-Exposure massiv zurückgefahren haben, ermäßigte sich deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) ...

