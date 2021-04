Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date 16.04.21 IE00BN4GXL63 3,421,000.0000 EUR 0 33,929,436.18 9.9180 Fund: Tabula EUR IG Bond Paris-aligned Climate UCITS ETF Valuation Date ISIN Code Shares in Issue Currency Share Redeemed since Previous Valuation NET Asset Value NAV per Share Ex Dividend Date 16.04.21 IE00BN4GXM70 10,080.0000 SEK 0 1,003,898.92 99.5931