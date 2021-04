In den letzten Tagen gab es wieder vermehrt gute News für die Aktionäre von Volkswagen. Der Auto-Hersteller hat im ersten Quartal über 20 Prozent mehr Autos verkauft im Vergleich zum Vorjahresquartal. Darüber hinaus wird auf der größten Automesse der Welt in Shanghai deutlich, dass die deutschen Autobauer bei der Elektromobilität nach anfänglichem Zögern deutlich aufgeholt haben. Wie viel Potenzial steckt noch in der Aktie?Zur Eröffnung der größten Automesse der Welt in Shanghai waren Experten am ...

