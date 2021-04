Mit einem Plus von rund zwei Prozent führt die E.on-Aktie den DAX zu Wochenbeginn an. Die Papiere des Versorgers klettern damit wieder über die 10-Euro-Marke und notieren auf dem höchsten Stand seit September 2020. Auslöser für die Kursgewinne ist eine bullishe Studie von Goldman Sachs.Analyst Alberto Gandolfi sieht bei E.on Spielraum für weitere Einsparungen und lobte den Umbau des Portfolios. Er hob die Einstufung deshalb von "Neutral" auf "Buy" und das Kursziel von 10,50 auf 12,00 Euro an. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...